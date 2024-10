Video Ronaldo, bordata alla Juve! CR7 a Szczesny: "Hai dovuto ritirarti per firmare con un top club"

Curioso incontro nella serata di sabato fra due grandissimi ex della Juventus, ovvero Cristiano Ronaldo e Wojciech Szczesny. A margine della sfida vinta dal Portogallo per 3-1 in casa della Polonia, il portiere ha fatto visita ai suoi ex compagni di Nazionale negli spogliatoi incontrando anche CR7.

L'occasione è stata quella giusta per una foto dei figli di Szczesny con Cristiano Ronaldo, ma anche per un saluto fra i due giocatori che hanno condiviso un triennio alla Juventus. Il Mundo Deportivo, tramite i propri social, ha condiviso un video in cui si vede la conversazione fra i due, con CR7 che sembra snobbare in modo piuttosto chiaro la Juventus.

"Ho firmato per il Barcellona...", dice Szczesny a Ronaldo. "Lo so", l'ammissione di CR7 che poi scherza: "Hai dovuto ritirarti per firmare con un grande club...".