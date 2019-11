Scontri a Liverpool, confermati i cinque arresti tra i napoletani: la polizia ha smentito l'utilizzo di mazze da golf

Momenti di tensione prima del match di Champions League tra Liverpool e Napoli, quando alcuni tifosi azzurri sono entrati in contatto con la polizia locale. Il bilancio degli scontri è di 5 tifosi partenopei arrestati: tre con l'accusa di oltraggio, un uomo con l'accusa di razzia e uno è stato fermato ai tornelli di Anfield per violazione della quiete pubblica. Attraverso il proprio profilo Twitter, la polizia del Merseyside ha confermato i cinque arresti e ha precisato che nessun tifoso del Napoli in giro per il centro della città aveva con sé mazze da golf, precisando che si trattava di aste di bandiere.

Officers policing the LFC v Napoli CL game have arrested 5 Napoli fans. 3 men were arrested for violent disorder and another was for affray following disorder on Walton Breck Rd before the game. A fifth man was arrested for breach of the peace at the turnstiles on Anfield Road. pic.twitter.com/fLcDEVrtAB