"Se ami il destro di Verratti, t'innamorerai presto del mancino di Fabian", a Parigi presentano così Ruiz

"Se sei innamorato del destro di Verratti, ti innamorerai presto del sinistro di Fabian Ruiz". In un lungo articolo su RMC Sport, autorevole emittente francese, viene descritto così Fabian Ruiz, ormai promesso sposo al PSG. Il sinistro, la capacità di ribaltare il fronte con un solo passaggio, la qualità del gioco - si legge - sono i principali punti di forza. Secondo il medium transalpino, l'unico problema dello spagnolo è la continuità: "Per qualche mese sembrava il miglior centrocampista della Serie A, ma non riesce a mantenere il rendimento per un'intera stagione", si legge.