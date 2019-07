"Se l'Atletico paga, perché no?", "Mai a loro, James cambia le squadre", tifosi Real divisi sul Bandito

La notizia lanciata da Marca circa una presunta volontà di James Rodriguez di sposare la causa Atletico Madrid non è passata inosservata tra i tifosi del Real Madrid. Come l'hanno presa? Chi bene, chi male. "Se l'Atletico paga, perché no?", scrive qualcuno sui social, anche se vendere un calciatore ai cugini non è una cosa vista di buon occhio, a maggior ragione uno dal talento del colombiano. "James cambia le squadre, mai all'Atletico!", scrive un altro supporter della Casa Blanca. Il tifo delle Merengues è diviso sull'argomento, ma evidentemente Florentino proverà - nei limiti del possibile - a sbloccare l'affare col Napoli ed evitare ulteriori polemiche interne.