Secondo cambio per il Napoli: entra Politano

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Altro cambio sulle fasce per il Napoli: al 74' ariva il secondo cambio di Antonio Conte. Sull'out di destra entra Matteo Politano al posto di Leonardo Spinazzola. Miguel Gutierrez passa a sinistra.

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