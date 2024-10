Segnano tutti con Conte: Kvaratskhelia leader della cooperativa del gol

Delle sedici reti messe a segno dai partenopei nelle otto gare finora a referto sono ben undici i marcatori finiti sul tabellino.

Il Napoli che Antonio Conte sta plasmando in questo avvio di stagione non è solo una corazzata in grado di vincere quattro gare su sei in campionato e passare due turni di Coppa Italia, ma anche una vera e propria cooperativa del gol.

Delle sedici reti messe a segno dai partenopei nelle otto gare finora a referto sono ben undici i marcatori finiti sul tabellino. A Kvaratskhelia con tre centri tocca il ruolo di capoclassifica, mentre alle sue spalle ben tre giocatori a quota due: capitan Di Lorenzo, Lukaku e Ngonge. A quota un gol, invece, ecco Anguissa, Buongiorno, Juan Jesus, McTominay, Neres, Politano e Simeone.