Sei mesi per debuttare in Serie A: Rafa Marin ora può essere un'arma in più per Conte?

E' arrivato a giugno, poteva esordire ad agosto, infine ci ha impiegato ben sei mesi in più, otto in totale, ma ce l'ha fatto: Rafa Marin nel match di sabato scorso contro la Lazio ha fatto il suo debutto ufficiale in Serie A. Fino a quel momento il difensore spagnolo, acquistato dal Napoli per meno di 10 milioni la scorsa estate, con il Real Madrid che ha però tenuto la 'recompra', aveva collezionato soltanto due presenze in Coppa Italia e non era mai neanche subentrato in campionato.

Come si è comportato Rafa Marin all'Olimpico? A dire il vero è stato chiamato poco in causa. Entrato da centrale nella linea a tre di difesa (o, per meglio dire, a cinque) il classe 2002 è stato sollecitato solo su un'uscita a rottura della linea, fatta con i tempi giusti. Tant'è che Conte in conferenza stampa nel post-partita l'ha elogiato: "Complimenti anche a Rafa Marin che è un ragazzo serio e che si allena, ha avuto la soddisfazione di esordire in campionato ed è un altro mattoncino che stiamo mettendo. Sono tutti partecipi e coinvolti. Se io posso dare un po' di spazio lo do, a volte un po' per necessità altre per merito. È un gruppo eccezionale che va oltre le difficoltà".

Il Napoli l'ha acquistato la scorsa estate per una cifra vicina ai 10 milioni di euro e sembrava avesse fatto un colpo destinato ad avere un ruolo di maggiore risalto nello scacchiere di Conte, invece così non è stato. E pensare che in estate tanti tifosi del Real Madrid hanno condannato la scelta estiva di rinunciare al classe 2002. I Blancos hanno comunque la possibilità di ricomprarlo nell'estate del 2026 e in quella del 2027, versando al Napoli 35 milioni (nel primo caso) o 50 (nel secondo caso), a testimonianza del fatto che in Spagna credono molto nel suo talento. E adesso, chissà, magari lo farà di più anche Conte.