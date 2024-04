Serie A, è record di pareggi: con Udinese-Roma sarebbero 8 in una giornata

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella 33esima giornata di Serie A è stato eguagliato il record di pareggi in un solo turno: sono stati ben 7 su 9 partite giocate. Manca infatti da recuperare il match Udinese-Roma, interrotto al 71esimo circa sul risultato di 1-1. Se la gara dovesse finire in parità, si stabilirebbe un primato nel nostro campionato: 8 pareggi su 10 partite in un turno.

Inoltre, per la prima volta nella storia della massima serie italiana, nove delle prime dieci squadre in classifica hanno pareggiato, con la sola Lazio che ha ottenuto i tre punti (4-1 sulla Salernitana). A riportare il dato statistico è Radio Serie A.