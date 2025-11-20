Serie A, gli allenatori che incidono meglio con i cambi: Italiano 1°! La posizione di Conte

Una qualità fondamentale per un allenatore è saper leggere e cambiare le partite in corsa: spesso una gara sembra indirizzata, ma le sostituzioni possono cambiarne l’esito. Secondo un’analisi di Transfermarkt.it, in Serie A l’allenatore che incide di più con i cambi è attualmente Vincenzo Italiano del Bologna, seguito da Igor Tudor - esonerato di recente dalla Juventus - e da Fabio Pisacane del Cagliari. Cristian Chivu è sesto, Antonio Conte decimo, Massimiliano Allegri dodicesimo e Gian Piero Gasperini addirittura diciannovesimo.

Di seguito la classifica completa:

1. Vincenzo Italiano (Bologna) - 2 gol e 5 assist da 55 cambi in 11 partite.

2. Igor Tudor (Juventus) - 4 gol e 2 assist da 38 cambi in 8 partite.

3. Fabio Pisacane (Cagliari) - 2 gol e 4 assist da 55 cambi in 11 partite.

4. Eusebio Di Francesco (Lecce) - 3 gol e 2 assist da 52 cambi in 11 partite.

5. Davide Nicola (Cremonese) - 2 gol e 3 assist da 50 cambi in 11 partite.

6. Fabio Grosso (Sassuolo) - 3 gol e 2 assist da 54 cambi in 11 partite.

6. Cristian Chivu (Inter) - 2 gol e 3 assist da 54 cambi in 11 partite.

8. Alberto Gilardino (Pisa) - 2 gol e 2 assist da 52 cambi in 11 partite.

9. Marco Baroni (Torino) - 1 gol e 3 assist da 55 cambi in 11 partite.

10. Antonio Conte (Napoli) - 1 gol e 3 assist da 53 cambi in 11 partite.

11. Cesc Fabregas (Como) - 2 gol e 1 assist da 54 cambi in 11 partite.

12. Massimiliano Allegri (Milan) - 2 gol da 39 cambi in 11 partite.

13. Patrick Vieira (Genoa) - 1 gol e 1 assist da 42 cambi in 9 partite.

14. Ivan Juric (Atalanta) - 1 gol e 1 assist da 49 cambi in 11 partite.

14. Carlos Cuesta (Parma) - 1 gol e 1 assist da 49 cambi in 11 partite.

16. Maurizio Sarri (Lazio) - 1 gol e 1 assist da 53 cambi in 11 partite.

16. Kosta Runjaic (Udinese) - 1 gol e 1 assist da 53 cambi in 11 partite.

18. Stefano Pioli (Fiorentina) - 1 gol da 47 cambi in 10 partite.

19. Gian Piero Gasperini (Roma) - 1 gol da 54 cambi in 11 partite.

20. Massimo Brambilla (Juventus) - 0 gol da 3 cambi in 1 partite.

20. Daniele De Rossi (Genoa) - 0 gol da 3 cambi in 1 partite.

22. Paolo Vanoli (Fiorentina) - 0 gol da 5 cambi in 1 partite.

22. Roberto Murgita (Genoa) - 0 gol da 5 cambi in 1 partite.

24. Luciano Spalletti (Juventus) - 0 gol da 10 cambi in 2 partite.

25. Paolo Zanetti (Hellas Verona) - 0 gol da 52 cambi in 11 partite.