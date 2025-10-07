Ufficiale

Serie A, il Giudice Sportivo: ammenda di 5mila euro al Napoli, il motivo

Serie A, il Giudice Sportivo: ammenda di 5mila euro al Napoli, il motivo
di Antonio Noto

Un solo calciatorie squalificato in Serie A dal Giudice Sportivo, dopo le gare della sesta giornata: si tratta del centrocampista del Pisa Idrissa Touré, espulso per rosso diretto nella trasferta di Bologna. Prima sanzione in questo campionato per Petar Sucic: il centrocampista croato è stato l'unico ammonito nel match vinto per 4-1 sulla Cremonese. 

Multa di 5000 euro per Napoli e Verona, 2000 euro al Bologna, 1500 euro a Lecce e Parma. Di seguito le motivazioni.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 