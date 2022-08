Serie A, la classifica degli abbonamenti: comandano le milanesi, Roma da sold out

Manca poco all'inizio del campionato di Serie A e continua la corsa per sottoscrivere l’abbonamento per la propria squadra del cuore.

TuttoNapoli.net

Manca poco all'inizio del campionato di Serie A e continua la corsa per sottoscrivere l’abbonamento per la propria squadra del cuore. Dopo le restrizioni Covid delle passate stagioni, da quest'anno le società del massimo campionato italiano potranno tornare ad iscrivere a bilancio una delle principali fonti di guadagno, il peso per l’intera Serie A degli incassi da botteghino pre-pandemia era pari al 15% del totale del fatturato.

Classifica abbonamenti - A comandare la classifica per numero di abbonati ci sono Inter e Milan, con 41mila tessere sottoscritte per i nerazzurri e 40mila per i rossoneri. Alle spalle delle milanesi si piazza la Roma, che dopo l'entusiasmo per la conquista della Conference League, ha venduto il 100% degli abbonamenti messi a disposizione toccando quota 36.000, esauriti ancora prima dell’arrivo di Dybala. Seguono Juventus e Lazio appaiate a quota 20.200 tessere vendute e Fiorentina e Lecce, appena sotto il muro dei 20mila abbonati. Oltre quota 12mila un terzetto composto da Atalanta, Sampdoria e Bologna. Superano i 10mila abbonati anche Udinese e Verona. La Salernitana registra oltre 6mila tessere vendute. Seguono poi Empoli e Monza con 3.900 e 3.500 pass stagionali sottoscritti. Chiudono Spezia e Cremonese con 2.000 abbonati. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

E il Napoli? La campagna abbonamenti del club azzurro è partita solo la scorsa settimana perciò è ancora troppo presto per tracciare un bilancio.