Foto Serie A, la classifica: l'Inter sale a 6 punti, domani il Napoli può andare da solo in vetta

L'Inter batte 2-1 il Sassuolo e così torna a vincere, salendo a quota sei punti. Manca solo Napoli-Pisa per chiudere questa quarta giornata di Serie A: domani gli azzurri hanno la possibilità di salire da soli in vetta a punteggio pieno, in virtù del pareggio della Juventus contro il Verona. Ben piazzate a quota nove Milan e Roma, insegue anche l'Atalanta con otto punti.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Inter-Sassuolo 2-1:

Juventus 10 punti (4 partite giocate)

Napoli 9 (3)

Milan 9 (4)

Roma 9 (4)

Atalanta 8 (4)

Cremonese 8 (4)

Como 7 (4)

Cagliari 7 (4)

Udinese 7 (4)

Bologna 6 (4)

Inter 6 (4)

Torino 4 (4)

Sassuolo 3 (4)

Lazio 3 (4)

Hellas Verona 3 (4)

Fiorentina 2 (4)

Genoa 2 (4)

Parma 2 (4)

Pisa 1 (3)

Lecce 1 (4)