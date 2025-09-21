Foto

Serie A, la classifica: l'Inter sale a 6 punti, domani il Napoli può andare da solo in vetta

Serie A, la classifica: l'Inter sale a 6 punti, domani il Napoli può andare da solo in vetta
Ieri alle 23:00Notizie
di Davide Baratto

L'Inter batte 2-1 il Sassuolo e così torna a vincere, salendo a quota sei punti. Manca solo Napoli-Pisa per chiudere questa quarta giornata di Serie A: domani gli azzurri hanno la possibilità di salire da soli in vetta a punteggio pieno, in virtù del pareggio della Juventus contro il Verona. Ben piazzate a quota nove Milan e Roma, insegue anche l'Atalanta con otto punti.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Inter-Sassuolo 2-1:
Juventus 10 punti (4 partite giocate)
Napoli 9 (3)
Milan 9 (4)
Roma 9 (4)
Atalanta 8 (4)
Cremonese 8 (4)
Como 7 (4)
Cagliari 7 (4)
Udinese 7 (4)
Bologna 6 (4)
Inter 6 (4)
Torino 4 (4)
Sassuolo 3 (4)
Lazio 3 (4)
Hellas Verona 3 (4)
Fiorentina 2 (4)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 1 (3)
Lecce 1 (4)