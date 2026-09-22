Nuova figura per far crescere il brand Napoli nel mondo: il club cerca un Digital Marketing Manager

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Il Napoli cerca un Digital Marketing Manager per ampliare la fanbase internazionale e sviluppare nuovi ricavi.

Il Napoli punta a rafforzare ulteriormente il proprio brand e la presenza sulle piattaforme digitali. Come riferisce Calcio e Finanza, il club ha pubblicato un annuncio per la ricerca di un Digital Marketing Manager, figura chiamata a guidare l’evoluzione dell’ecosistema digitale azzurro. Tra gli obiettivi principali ci sono la crescita della fanbase, con particolare attenzione ai mercati internazionali, l’aumento dell’engagement dei tifosi e lo sviluppo dei ricavi digitali e commerciali. Il nuovo manager risponderà alla Direzione Marketing e lavorerà in coordinamento con le aree Marketing, Media e Commerciale, oltre che con partner e fornitori esterni.

Dal fan engagement all’intelligenza artificiale: cosa cerca il Napoli

Il profilo dovrà occuparsi dell’attuazione della strategia di digital marketing, supervisionando sito, app, CRM e piattaforme dedicate ai tifosi, oltre a sviluppare iniziative legate a membership, loyalty, personalizzazione e gamification. Tra gli ambiti indicati figurano anche analytics, nuovi strumenti di monetizzazione e monitoraggio dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti. Il Napoli richiede almeno tre anni di esperienza nel Digital Marketing, preferibilmente maturata nello sport, nell’entertainment, nei media o presso brand internazionali. Necessaria la conoscenza fluente di italiano e inglese, mentre spagnolo, portoghese o cinese mandarino rappresentano titoli preferenziali.