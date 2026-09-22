Bari, slitta l’incontro tra Marino e il comitato degli esperti nominati dal sindaco: la situazione

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Rinviato l’incontro tra Marino e il comitato di esperti: si cerca rapidamente una nuova data.

Slitta l’incontro tra il direttore generale del Bari Pierpaolo Marino e il comitato degli undici esperti nominati dal sindaco Vito Leccese. La riunione si farà, ma non il prossimo 10 ottobre, come inizialmente previsto. Secondo quanto riferito da La Gazzetta del Mezzogiorno, alla base del rinvio c’è la concomitanza con la partita di campionato contro il Giugliano, impegno che vedrà Marino al seguito della squadra. Le parti sono già al lavoro per individuare rapidamente una nuova data.

Sassanelli: “Dobbiamo riuscire a vederci rapidamente”

A spiegare la situazione è stato l’avvocato Gaetano Sassanelli, rappresentante del comitato: “Data la particolarità della concomitanza con una partita di campionato, ovviamente comprendiamo le ragioni del club e del direttore generale Pierpaolo Marino che, peraltro, segue la squadra in ogni frangente e anche dalla panchina. Tuttavia, siamo tutti al lavoro per individuare una data compatibile a stretto giro. Anche a costo che qualcuno partecipi da remoto per impegni professionali improrogabili, dobbiamo riuscire a vederci rapidamente”.