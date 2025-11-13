Serie A, nessuno segna più del Napoli con i nuovi acquisti: la classifica

Antonio Conte ha espresso più di una critica sul mercato del Napoli nelle ultime settimane, ma i numeri raccontano un’altra storia: nessuna squadra di Serie A ha tratto tanti benefici dai nuovi acquisti quanto i partenopei. La formazione guidata dal tecnico leccese guida infatti questa speciale classifica, davanti ad Atalanta e Sassuolo, entrambe ferme a quota 7 gol. Subito dietro l’Inter con 6 reti firmate dai nuovi arrivati, seguita dal Milan con 5 e dalla Juventus con 4. Chiude il Bologna, ancora a zero. Di seguito la classifica completa con tutti i dati (a parità di reti è davanti chi ha fatto meno acquisti, a parità anche di acquisti è davanti chi ha speso meno):

1. Napoli – 8 gol dei nuovi acquisti (11 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 115,10 milioni di euro)

2. Atalanta – 7 gol dei nuovi acquisti (9 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 125,80 milioni di euro)

3. Sassuolo – 7 gol dei nuovi acquisti (13 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 19,70 milioni di euro)

4. Inter – 6 gol dei nuovi acquisti (6 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 93,10 milioni di euro)

5. Cremonese – 6 gol dei nuovi acquisti (18 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 14,75 milioni di euro)

6. Torino – 5 gol dei nuovi acquisti (10 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 19,60 milioni di euro)

7. Udinese – 5 gol dei nuovi acquisti (10 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 35,70 milioni di euro)

8. Milan – 5 gol dei nuovi acquisti (11 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 157,00 milioni di euro)

9. Cagliari – 5 gol dei nuovi acquisti (15 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 37,30 milioni di euro)

10. Lazio – 4 gol dei nuovi acquisti (6 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 29,93 milioni di euro)

11. Genoa – 4 gol dei nuovi acquisti (9 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 0,50 milioni di euro)

12. Juventus – 4 gol dei nuovi acquisti (11 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 137,30 milioni di euro)

13. Pisa – 4 gol dei nuovi acquisti (13 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 11,90 milioni di euro)

14. Fiorentina – 4 gol dei nuovi acquisti (13 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 90,90 milioni di euro)

15. Hellas Verona – 4 gol dei nuovi acquisti (17 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 16,60 milioni di euro)

16. Como – 3 gol dei nuovi acquisti (11 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 107,45 milioni di euro)

17. Lecce – 2 gol dei nuovi acquisti (8 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 16,21 milioni di euro)

18. Roma – 2 gol dei nuovi acquisti (8 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 63,60 milioni di euro)

19. Parma – 1 gol dei nuovi acquisti (9 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 42,70 milioni di euro)

20. Bologna – 0 gol dei nuovi acquisti (9 nuovi acquisti impiegati, spesa totale 51,00 milioni di euro)