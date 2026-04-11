Serie A, Politano che numeri nelle ultime quattro! Ma arriva un tabù da sfatare

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L’esterno del Napoli ha preso parte a quattro reti nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, con un bottino di due gol e due assist.

Matteo Politano sta vivendo un momento di grande forma, come dimostrano i numeri delle ultime uscite in campionato. L’esterno del Napoli ha preso parte a quattro reti nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, con un bottino di due gol e due assist. Un dato significativo se confrontato con il rendimento precedente: nelle 28 partite antecedenti aveva infatti collezionato lo stesso numero di partecipazioni totali, evidenziando una netta crescita nel suo impatto offensivo.

Tabù Parma da sfatare

Nonostante il buon momento, il Parma rappresenta storicamente un avversario ostico per Politano. Contro i ducali, infatti, il classe ’93 ha realizzato una sola rete in otto sfide di campionato, risalente al 31 gennaio 2021. Tuttavia, l’azzurro ha l’occasione di invertire la tendenza e trovare il gol per due partite consecutive in Serie A, traguardo che manca dall’aprile 2024, confermando così il suo ottimo stato di forma.

