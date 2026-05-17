Serie A, Rrahmani mette al sicuro il risultato: é l'MVP di Pisa-Napoli
Amir Rrahmani è stato eletto migliore in campo nella vittoria del Napoli per 3-0 contro il Pisa. Il difensore kosovaro ha conquistato il premio MVP assegnato dalla Lega Serie A al termine della gara, grazie a una prestazione solida e autorevole che ha contribuito in maniera decisiva al successo degli azzurri.
Rrahmani protagonista nella vittoria del Napoli
Nel corso della partita, Rrahmani si è distinto per attenzione difensiva, leadership e sicurezza nelle chiusure, segnando di testa da calcio d'angolo il raddoppio della squadra di Antonio Conte. Dopo il triplice fischio, il centrale azzurro ha celebrato il riconoscimento posando orgogliosamente al centro del campo con il premio di migliore giocatore della partita, di seguito lo scatto.
Rrahmani è il Panini Player Of The Match di #PisaNapoli 🏆 pic.twitter.com/v6WcA4ak4e— Lega Serie A (@SerieA) May 17, 2026
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