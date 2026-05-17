McTominay va in doppia cifra: lo scozzese raggiunge il record di Hamsik!

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Oggi alle 14:29Notizie
di Antonio Noto

Scott McTominay continua a scrivere pagine importanti della sua avventura con la maglia del Napoli. Grazie al decimo gol segnato in questa Serie A quest'oggi contro il Pisa, il centrocampista scozzese ha raggiunto la doppia cifra in campionato, confermandosi uno dei giocatori più decisivi della stagione azzurra.

McTominay raggiunge Hamsík nella storia del Napoli

Con questo traguardo, McTominay è diventato il secondo centrocampista del Napoli negli ultimi novant’anni a riuscire ad andare in doppia cifra di reti in due diverse stagioni di Serie A. Prima di lui c’era riuscito soltanto Marek Hamsík, storico capitano azzurro capace di centrare questo obiettivo per ben quattro volte nel corso della sua carriera partenopea. Un dato che conferma l’impatto straordinario avuto dal centrocampista scozzese nel sistema di gioco del Napoli.