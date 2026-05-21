Ufficiale Napoli-Udinese, la decisione del Prefetto: trasferta vietata ai residenti in Friuli

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La decisione è arrivata sulla base delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive

Napoli-Udinese si disputerà senza tifosi ospiti: il prefetto di Napoli ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Friuli-Venezia Giulia per la sfida in programma domenica alle 18 allo stadio Maradona. La decisione è arrivata sulla base delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e della Questura di Napoli, che hanno evidenziato un rischio elevato per l’ordine pubblico legato alla storica rivalità tra le due tifoserie. Si tratta dell’unica trasferta vietata ai sostenitori bianconeri nel corso della stagione.

Le scelte di Runjaic e le ultime in casa Udinese

Per quanto riguarda il campo, l’Udinese dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti: mister Runjaic non avrà a disposizione lo squalificato Kamara, con Arizala e Zemura in ballottaggio per sostituirlo, né gli infortunati Ekkelenkamp e Zaniolo. In attacco Buksa è leggermente avanti rispetto a Gueye per una maglia da titolare, mentre a centrocampo Miller - escluso dai convocati della Scozia per il Mondiale - contenderà un posto a Piotrowski.