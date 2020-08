Serie A, si sceglie la data per la ripartenza: avanza il 19 settembre

Quella di oggi sarà una giornata cruciale per capire le date del prossimo campionato di Serie A. Nel pomeriggio, il consiglio direttivo di Lega Calcio si riunirà per varare la ripresa, dopo l'assemblea della scorsa settimana. In mattinata, scrive il Corriere dello Sport, vi sono stati e vi saranno nuovi sondaggi con tutte le società, per cercare un'intesa che al momento manca. Poi l'ultima parola spetterà appunto al consiglio, guidato dal presidente Dal Pino e dall'ad De Siervo, composto da Marotta (Inter), Lotito (Lazio), Antonello (Inter), Scaroni (Milan), Percassi (Atalanta) e Casasco (medici sportivi). Domani si terrà poi il consiglio federale per convalidare la data scelta oggi: la più quotata è quella del 19 settembre, più complicato il 12 (ma alcuni club, tra cui la Juventus, sarebbero a favore), quasi da escludere il 26 (soltanto due club spingerebbeero in questa direzione). Salvo sorprese, saranno esclusi ancora una volta i playoff cari a Gravina.