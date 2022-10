Serie A, Simeone ha una media-gol per minuti giocati impressionante: è secondo solo a Rebic

Quali sono i giocatori della Serie A che dopo 9 giornate hanno registrato la miglior media tra gol segnati e minuti giocati?

Quali sono i giocatori della Serie A che dopo 9 giornate hanno registrato la miglior media tra gol segnati e minuti giocati? In attesa di Fiorentina-Lazio, Rebic domina questa speciale classifica. Il croato del Milan ha segnato 3 gol in 170 minuti giocati in campionato: 1 gol ogni 57 minuti. Dietro di lui al secondo posto c’è Giovanni Simeone: 2 gol realizzati in 125 minuti disputati, ovvero 1 gol ogni 63 minuti. Al terzo posto c’è Beto con un gol ogni 78 minuti. Fuori dal podio bomber come Arnautovic, Immobile e Vlahovic.