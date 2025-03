Serie A, solo 8 punti nelle ultime 7 partite: è il peggior risultato di Conte dal 2010

Un altro pareggio per il Napoli, che non va oltre lo 0-0 contro il Venezia al Penzo. Per Antonio Conte è il quinto pareggio nelle ultime sette partite, dove ha guadagnato otto punti.

In Serie A in una serie di sette sfide in una singola stagione, è il suo peggior risultato dal 2010 sulla panchina dell'Atalanta (quattro in quel caso). A riportare il dato statistico su X, è Opta.