Serie A, uno sponsor per il Var: accordo vicino con un grande marchio

Oggi nel corso dell'assemblea di Lega, i club di Serie A hanno dato il via libera alla creazione di un centro di produzione televisivo con all’interno una sala VAR centralizzata. Oltre a questa novità potrebbe essercene un'altra, come riporta Calcio e Finanza, la Lega A sarebbe infatti vicina a chiudere un accordo Samsung per il ruolo di 'partner tecnologico ufficiale' associato al Video Assistant Referee (VAR) e alla Goal-line Technology (GLT).