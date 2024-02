Serie B, alle 14 c’è Cittadella-Catanzaro: l’azzurro Ambrosino titolare

TuttoNapoli.net

Il tecnico del Cittadella Gorini sceglie Baldini a supporto di Pittarello e Pandolfi in attacco, a centrocampo spazio a Danzi al posti di Branca, mentre in difesa sarà Carissoni a giocare a sinistra con Frare e Negro coppia centrale. Il Catanzaro risponde con il solito 4-4-2 con Veroli terzino sinistro. A centrocampo Petriccione e Verna formano la coppia centrale, mentre in avanti c'è Ambrosino al fianco di Iemmello.

Queste le formazioni ufficiali:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Frare, Negro, Carissoni; Carriero, Danzi, Vita; Baldini, Pittarello, Pandolfi. A disposizione: Maniero, Mastrantonio, Sottini, Amatucci, Magrassi, Cassano, Tessiore, Rizza, Maistrello, Checchetto, Sanogo, Giraudo. Allenatore Gorini

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Antonini, Scognamillo, Veroli; Sounas, Petriccione, Verna, Vandeputte; Ambrosino, Iemmello. A disposizione: Sala, Borrelli, D’Andrea, Brignola, Stoppa, Pompetti, Biasci, Krajnc, Oliveri, Miranda, Donnarumma. Allenatore: Vivarini