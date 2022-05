Serie B, Denis entra nella storia: El Tanque segna a 40 anni e 7 mesi

German Denis, attaccante della Reggina ed ex Napoli, è entrato nella storia della Serie B.

© foto di Andrea Rosito

German Denis, attaccante della Reggina ed ex Napoli, è entrato nella storia della Serie B. L'argentino infatti, con il gol della bandiera nella sconfitta per 4-1 contro il Como di ieri, è diventato il giocatore più anziano a segnare nel campionato cadetto. El Tanque ha segnato all'età di 40 anni e sette mesi. Inoltre, come riportato da Goal.com, questa suo gol allunga a 25 la striscia di anni solari consecutivi con almeno una marcatura siglata in carriera.