Si parla troppo poco dell'ennesimo capolavoro di Conte

Si sta parlando troppo poco dell'ennesimo capolavoro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ovvero della crescita esponenziale di Leonardo Spinazzola, uno degli esterni sinistri più forti del campionato italiano frenato in passato solamente da problemi fisici. Questa estate addirittura si parlava di una sua possibile cessione, ma in questo inizio di campionato, dopo la prima panchina, Spinazzola è diventato fondamentale per il Napoli e ha amplificato le proprie prestazioni con l'assist al bacio per il gol di Hojlund contro la Fiorentina d'esterno.

Spinazzola appare in grande spolvero in questo avvio di stagione e sembra essere tornato quello dei livelli degli Europei del 2021, quando proprio un grave infortunio lo costrinse ad abbandonare a metà percorso la competizione. Ancora una volta grande lavoro non solo tattico ma anche fisico da parte di Conte e del suo staff che hanno rivitalizzato un calciatore ritrovato che il Napoli ha prelevato un anno fa a parametro zero. A questo punto, si può dire: operazione felice. Un vero e proprio affare.