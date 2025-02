Video "Siamo in testa!": al Grande Fratello scoprono che il Napoli è primo e scoppia la festa

Un momento di pura emozione per Alfonso D’Apice, concorrente del Grande Fratello e tifosissimo del Napoli. Durante la diretta sui canali Mediaset, un messaggio aereo ricevuto nella mattinata ha svelato al concorrente che gli azzurri sono in testa alla classifica. "Siamo in testa. Sogno nel cuore!", recitava lo striscione volante, scatenando l'entusiasmo di D’Apice, che fino a quel momento era all’oscuro dell’andamento del campionato.

L’euforia ha immediatamente contagiato gli altri concorrenti: Shaila, Zeudi e Maria Teresa Ruta si sono unite a lui intonando i cori del Napoli, trasformando il momento in una vera e propria festa partenopea all’interno della Casa. Un episodio che conferma, ancora una volta, quanto il legame tra i tifosi e la squadra azzurra sia indissolubile, anche dentro le mura del reality show più seguito d’Italia.