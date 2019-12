Sky - ADL-Ancelotti, incontro tra stanotte e domani: il patron può cambiare idea

Nella giornata di oggi non c'è stato alcun contatto tra Ancelotti e De Laurentiis, se non per conoscere la formazione tramite una telefonata. L'incontro tra il presidente e l'allenatore è previsto per domani, ma non sarebbe da escludere l'ipotesi che possa avvenire già stanotte. Il patron potrebbe cambiare idea, il tecnico non si dimetterà e i riscontri positivi di stasera, oltre al sentiment dei giocatori in favore di Ancelotti, potrebbero aver mischiato le carte. A riportarlo è Sky Sport.