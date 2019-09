Sky - Ancelotti scioglie i dubbi: Insigne e Callejon sugli esterni

Arrivano ulteriori notizie sulla formazioni che Carlo Ancelotti potrebbe schierare stasera contro il Liverpool di Klopp. A riportarle è il portale gianlucadimarzio.com: "Sciolti quasi del tutto gli ultimi dubbi di formazione, Carlo Ancelotti ha praticamente scelto gli 11 che scenderanno in campo al San Paolo dal primo minuto per l'esordio stagionale in Champions League contro il Liverpool. C'è Mario Rui sulla corsia in difesa, dal lato opposto di Maksimovic, e la coppia Manolas-Koulibaly al centro. A centrocampo Allan e Ruiz in mezzo con Callejon e Insigne sugli esterni; davanti, infine, Mertens e Hirving Lozano.

Queste le ultimissime di formazione del Napoli, in attesa dell'ufficialità: Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano.