Sky - Con la Lazio occasione per Raspadori: posizione quasi inedita per Jack

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato a Castel Volturno Francesco Modugno ha riferito le ultime sulla probabile formazione che Antonio Conte schiererà Coppa Italia contro la Lazio, soffermandosi su Giacomo Raspadori: "La gara di domani è un’occasione per Raspadori, magari in una posizione tatticamente quasi inedita. Nel laboratorio Spalletti c’era stato l’esperimento del Raspadori mezzala, domani sarà un po’ mezzali, un po’ trequarti, un po’ sottopunta. 4-3-3, 4-2-3-1, per esaltare un talento che è riconosciuto tale ma che fatica a trovare spazio e collocazione in un attacco dove c’è varietà e abbondanza e le scelte fino a qui non l’hanno quasi mai premiato.

Lo stesso Raspadori in un’intervista recente in Nazionale con quell’educazione che gli è propria rivendicava la possibilità di giocare. Potrebbe essere potenzialmente un pezzo pregiato di mercato, ma Conte è stato chiaro: ‘Non sono così stupido da cedere quelli forti, non voglio indebolire il Napoli’. Quindi domani è opportunità per lui, gioca in una zona di campo che è non quella solita, forse neanche la sua preferita, si sente un centravanti ma centravanti ci gioca il Cholito Simeone”.