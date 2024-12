Sky - Conte ha scelto il sostituto di Kvaratskhelia contro l'Udinese

vedi letture

Sabato alle ore 18.00 al Bluenergy Stadium scendono in campo Udinese-Napoli. Nei padroni di casa Runjaić potrebbe tornare con la difesa a tre, mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere Lucca-Thauvin.

In casa Napoli, invece, una sola novità (forzata) per Conte rispetto alla sfida contro la Lazio: a sinistra, al posto dell'infortunato Kvaratskhelia, pronto David Neres. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Nonostante le parole di Conte in conferenza, dunque, in attacco le scelte sembrano chiare col brasiliano dal 1'.

