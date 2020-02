Sky - Febbre alta per Fabian: si prepara l'esordio dal 1' in campionato per Lobotka

Fabian Ruiz è stato colpito dalla febbre alta, come riferito da Sky Sport, per questo non si è allenato con il gruppo nella giornata di oggi. Contro la Sampdoria, dunque, potrebbe restare fuori lo spagnolo e per questo si prepara l'esordio dal primo minuto in campionato per Stanislav Lobotka. Già titolare in Coppa Italia con la Lazio, lo slovacco potrebbe partire dall'inizio per la prima volta anche in Serie A, nella linea di mediana insieme a Demme e Zielinski.