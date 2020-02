Sky - La probabile formazione contro l'Inter: dubbio Koulibaly, torna Fabian

Il Napoli si era illuso di essere venuto fuori da un momento critico dopo le vittorie con Juve e Sampdoria, ma con il Lecce si è riaperta una ferita. Ora spazio alla semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, Gattuso ha un unico dubbio nella gara contro i nerazzurri: Kalidou Koulibaly. Il difensore è in ballottaggio con Maksimovic. In mezzo al campo ci sarà Demme con il ritorno di Fabian, Elmas a completare il reparto. In avanti il centravanti sarà Mertens, prima volta dall'inizio con Gattuso. Sugli esterni tornerà Callejon con Insigne dall'altro lato.