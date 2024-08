Sky - Osimhen non convocato per il Modena, Lukaku aspetta: Raspadori titolare

"Raspadori domani sarà titolare con Simeone eventualmente pronto, ma anche sul Cholito le attenzioni di mercato non mancano".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato Sky a Castel di Sangro Francesco Modugno: "Domani per il debutto ufficiale contro il Modena toccherà a Raspadori. La squadra sembra già fatta 3-4-2-1 con Raspadori Politano e Kvara.

Il Napoli con questo mercato prova ad allagare l’organico e il blocco di scelte per consentire a Conte di rispettare certe aspettative e ambizioni. Mettere dentro altri titolari con più energie e forze, quindi i vari Neres, Gilmour e Brescianini. Tutte operazioni che il Napoli porta avanti, ma serve uno sforzo in più e soprattutto prima cedere. Quindi Cajuste a Brentford, Gaetano al Cagliari, Cheddira che piace al Valencia, all’Espanyol e allo stesso Cagliari, una sistemazione la dovranno trovare anche Mario Rui e Folorunsho. Dietro qualche scelta va fatta con Juan Jesus che in questo momento sembra quello un po’ più ai margini del progetto. Il Napoli è destinato a cambiare ancora e soprattutto centravanti.

Domani Osimhen neanche convocato per la Coppa Italia, c’è Lukaku che aspetta. Intanto Raspadori domani sarà titolare con Simeone eventualmente pronto, ma anche sul Cholito le attenzioni di mercato non mancano".