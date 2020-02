Sky - Ospina torna tra i pali, Koulibaly in coppa con Manolas

Mancano poche ore alla sfida di campionato che vedrà il Napoli impegnato al San Paolo contro il Lecce di Liverani. Come riportato dalla redazione di gianlucadimarzio.com, "Gennaro Gattuso ritrova il gruppo al completo, eccezion fatta per i due infortunati Malcuit e Ghoulam e per lo squalificato Elmas. Tante le possibilità di scelta in mezzo al campo, a cominciare dalla porta che domani contro il Lecce rivedrà il colombiano Ospina tra i pali. Torna Koulibaly dal primo minuto, come annunciato dallo stesso Gattuso, accanto a lui Manolas e sugli esterni Di Lorenzo con Mario Rui. Hysaj pronto a subentrare per far rifiatare gli altri".