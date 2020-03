Sky - Slittamento Euro2020 non ancora ufficiale, ma è quasi una certezza

Continua a tenere banco l'emergenza Coronavirus che sta sospendendo tanti eventi in giro per l'Europa. Il giornalista Sky Alessandro Alciato ha sveato ai microfoni dell'emittente satellitare che lo slittamento di Euro2020 non è ufficiale, a differenza delle coppe, ma è una quasi certezza, bisognerà aspettare la riunione di martedì per avere qualche ipotesi di data, la volontà della UEFA è tentare di recuperarlo nel 2020 ma tutte le ipotesi sono sul tavolo.