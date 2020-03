Sky - Taglio stipendi difficile da gestire solo dai club: servirà collegio

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Taglio stipendi? Parliamo di una questione senza alcun precedente. Le diverse teorie giuridiche si confronteranno. Voglio sperare, ma penso sia linea comune, che si possa arrivare ad un punto d'incontro, ovvero: da parte dei calciatori capire il momento e fare un sacrifico, dall'altro lato le società riconoscendo la straordinarietà della situazione rispettando i diritti acquisiti dei calciatori. Da quello che so, in tutte le società si comincia a riflettere. Anche i calciatori del Napoli hanno consapevolezza del momento. Poi è chiaro bisognerà confrontarsi sulle cifre e non sarà facilissimo da quel punto di vista. Ripeto, questa è una questione che va affrontata dal punto di vista collegiale. Non può essere gestita solo dal club altrimenti è veramente dura".