Sky, ultime di formazione: Meret favorito su Ospina, in mediana c'è un ballottaggio

Gennaro Gattuso ha ancora qualche dubbio da sciogliere per la partita di stasera contro la Sampdoria per quel che riguarda la formazione. Secondo Sky Sport, in porta Meret dovrebbe spuntarla su Ospina, mentre in difesa Maksimovic dovrebbe restare ancora fuori e potrebbe essere confermata la linea con Di Lorenzo centrale. In mediana, a causa dell'influenza, tante assenze: Zielinski e Lobotka sicuri di una maglia da titolare, Elmas in vantaggio su Allan (che non è al meglio) per il ruolo di mezzala destra. Di seguito la probabile formazione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne