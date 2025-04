Sky - Ultime di formazione: torna McTominay, un solo dubbio per Conte

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulle probabili scelte di Antonio Conte in vista di Bologna-Napoli, gara in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio Dall’Ara. Il tecnico del Napoli conferma il 4-3-3 visto contro il Milan e recupera McTominay, che torna titolare dopo il forfait in extremis contro i rossoneri per una sindrome influenzale. Il dubbio riguarda l’altra mezzala, con Anguissa in vantaggio su Gilmour. In avanti il tridente formato da Neres, Lukaku e Politano.

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte