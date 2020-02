Sky - Valutazioni sulla tenuta di Demme, per il Torino scalpita Lobotka

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, riportando le ultime in casa Napoli anche in vista del prossimo match che vedrà di fronte gli azzurri contro il Torino: "La squadra si è allenata questa mattina, lavoro di scarico in palestra, la partita contro il Barcellona ha richiesto un impiego di energie fisiche e mentali per cui serviva allentare la pressione. Vediamo se sarà il caso di fare valutazioni sulla tenuta di Demme, c'è l'opzione Lobotka. Tra Zielinski e Fabiàn probabilmente lo spagnolo ne ha giocate di più, potrebbe esserci un'alternanza".