“Sogno Benedetto”, pronta la serie Amazon sulla storia di Maradona: ecco la data di uscita

Amazon Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale e il poster della serie Amazon Original “Maradona: Sogno Benedetto”. Dalle umili origini a Villa Fiorito, in Argentina, fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli, la serie narrerà il suo ruolo chiave nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell’86. La serie debutterà il 29 ottobre 2021 e sarà visibile in più di 240 Paesi e territori in tutto il mondo e seguirà questo calendario di uscita: 29 ottobre: episodi dall’1 al 5; 5 novembre: episodi 6 e 7; 12 novembre: episodio 8; 19 novembre: episodio 9; 26 novembre: episodio 10.

La produzione si è svolta in cinque diverse nazioni: Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico ed è composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore. “Maradona: Sogno Benedetto” è interpretata da Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), che interpreteranno Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita e della sua prolifica carriera. Nella serie sono presenti anche Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (I diari della motocicletta, El Reino), Pepe Monje (Amor en Custodia), Peter Lanzani (El Clan, El Reino).