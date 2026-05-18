Arsenal a un passo dal sogno: 1-0 al Burnley, manca una vittoria per la Premier

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L'Arsenal batte 1-0 il Burnley e vede il titolo: ai Gunners basta un’altra vittoria per conquistare la Premier League contro il Manchester City

L'Arsenal compie un altro passo decisivo verso la vittoria della Premier League battendo 1-0 il Burnley in una gara combattuta e tutt’altro che semplice. Un successo di misura, ma dal peso enorme, che consente ai Gunners di mantenere saldamente la vetta della classifica e avvicinarsi in maniera concreta al sogno campionato, che Mikel Arteta e i suoi inseguono da sette anni.

Grazie a questa vittoria, quand'anche il Manchester City dovesse fare bottino pieno, all'Arsenal basteranno tre punti all'ultima giornata contro il Crystal Palace per laurearsi campione d’Inghilterra. La corsa al titolo entra così nella sua fase decisiva, con i Gunners che intravedono il traguardo dopo una stagione di grande continuità e solidità, costruita anche attraverso vittorie sporche come quella contro il Burnley. Domenica 24 maggio la squadra di Mikel Arteta dovrà chiudere la pratica, per poi puntare ancora più in alto: ci sarà una finale di Champions League da giocarsi contro il Paris Saint-Germain appena sei giorni dopo.