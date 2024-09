SONDAGGIO - Dove può arrivare il Napoli di Conte? Vota anche tu!

Il poker a Cagliari e le tre vittorie consecutive hanno portato una scia d'entusiasmo in tutta la città, in quello che era un ambiente ormai abituato a soffrire dopo i risultati della scorsa stagione: le zone d'alta classifica e la cattiveria con cui il Napoli ha vinto le 3 partite consecutive dopo lo scivolone di Verona, sono ben piaciute ai tifosi che si godono una settimana con gli azzurri al secondo posto in solitaria (in attesa del big match a Torino, contro la Juventus, di sabato pomeriggio).

