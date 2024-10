SONDAGGIO - Il Napoli batte nettamente il Milan, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli espugna San Siro e batte il Milan per 0-2! A sbloccarla è subito Lukaku dopo soli 5 minuti, il belga batte fisicamente Pavlovic ed insacca con il mancino. A fine primo tempo è invece il destro perfetto e chirurgico di Kvaratskhelia a raddoppiare per gli azzurri. Nel secondo tempo super gestione del Napoli che sostiene la propria manovra e rischia pochissimo, notevole prestazione di Meret e di Olivera. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net