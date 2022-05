SONDAGGIO - Spezia-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

TuttoNapoli.net

Il Napoli chiude in bellezza la stagione rifilando tre gol allo Spezia. 0-3 il finale al Picco, risultato maturato nel primo tempo grazie alle reti di Politano dopo appena quattro minuti, Zielinski e Demme. Ultima in azzurro per Faouzi Ghoulam e Lorenzo Insigne che salutano con una vittoria. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.