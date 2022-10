SONDAGGIO - Super-Napoli, tris ai Rangers: chi è stato il migliore in campo?

Dodicesima vittoria consecutiva del Napoli che rifila un tris anche ai Rangers di Glasgow

Dodicesima vittoria consecutiva del Napoli che rifila un tris anche ai Rangers di Glasgow e conquista il quinto successo in altrettante partite di Champions League. Una vittoria ipotecata già nei primi minuti: gara decisa da una doppietta di Simeone nel primo tempo, rifinita da un colpo di testa di Ostigard nel finale. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.