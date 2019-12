SONDAGGIO TN - Ancelotti esonerato: è la scelta giusta? Vota anche tu

Niente da fare: Carlo Ancelotti non riesce a tenersi la panchina del Napoli e, nonostante la convincente vittoria col Genk e la qualificazione gli ottavi di Champions League per la terza volta nella storia del club, viene esonerato. La decisione è stata presa da Aurelio De Laurentiis, probabilmente già prima della serata di Champions, e comunicata dopo la gara in un noto hotel sul lungomare.

