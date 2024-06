Sondaggio TN: per Osimhen verrà pagata la clausola da 120mln?

"Per Osimhen arriverà il pagamento della clausola?" è questo l'interrogativo lanciato quest'oggi dalle nostre pagine (qui per votare). La cessione del nigeriano (che comunque non è in dubbio considerando l'ingaggio insostenibile ed il contratto comunque corto) rappresenta la chiave dell'estate del Napoli che ha pianificato già come reinvestire i proventi nei vari reparti.

Ad oggi però nessun club s'è avvicinato alla cifra della clausola rescissoria di circa 120mln di euro, ma non è escluso che i club interessati siano in attesa per spingere il Napoli ad accettare offerte più basse. L'altra soluzione potrebbe essere inserire una contropartite nell'affare per coprire la cifra della clausola risolutiva. Come finirà la vicenda? Potete votare nel box a centro pagina in home page dalla versione desktop oppure cliccando qui