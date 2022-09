SONDAGGIO - Un Napoli stellare demolisce il Liverpool: chi è stato il migliore in campo?

Il Napoli demolisce il Liverpool al Maradona! Un 4-1 che manda un segnale anche a livello europeo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli demolisce il Liverpool al Maradona! Un 4-1 che manda un segnale anche a livello europeo, serata trionfale per gli azzurri che la vincono nel primo tempo con una prestazione sublime e la legittima nella ripresa con solidità e intelligenza calcistica. C’è festa un po’ per tutti: dalla doppietta di Zielinski alle reti di Anguissa e Simeone, ma in generale è tutta la squadra ad aver offerto una prova da ricordare. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.