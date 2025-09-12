Sorpresa Gazzetta: Milinkovic in vantaggio su Meret. La probabile formazione

"Rrahmani fuori 15-20 giorni per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Hojlund parte dalla panchina. Frattura del terzo metacarpo della mano destra per Contini. Milinkovic-Savic in vantaggio su Meret". Lo si legge sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' sulle probabili formazioni di Fiorentina e Napoli in campo domani al Franchi. Dunque dubbio portiere per gli azzurri e per Conte che in conferenza non si è sblianciato.

Nelle prime due partite il Napoli ha collezionato 6 punti con 0 gol subiti: vittoria col Sassuolo con gol di McTominay e De Bruyne e poi col Cagliari decisivo Anguissa all'ultimo istante. Ora inizia il primo vero tour de force per gli azzurri con sei gare in poco meno di un mese prima della prossima sosta di ottobre sempre per le nazionali. Ecco tutti gli impegni degli azzurri:

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45

Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21

Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45

Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45

Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21

Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18